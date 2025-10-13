Ultime News

13 Ott 2025 Emergenza bus scolastici,
la Provincia chiede report criticità
13 Ott 2025 Aggressione a Pasquetti, solidarietà da
Consiglio comunale: approvata mozione
13 Ott 2025 Credito Padano: seconda edizione
del crowdfunding "Consolida"
13 Ott 2025 Casa di Comunità avviata ma
incompleta: odg di Cremona Attiva
13 Ott 2025 Smaltimento lettiere feline
tramite Ecocar: proposta al vaglio
Sport

Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi
premia per i risultati la Cremonese

Il presidente Francesco Dini riceve il premio a nome della Cremonese

Consegnati a Milano i premi per il 2025 dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi – GLGS-USSI Lombardia.

Oltre a personaggi di spicco del mondo del giornalismo, hanno ricevuto un riconoscimento anche le squadre lombarde che hanno ottenuto importanti risultati, tra queste anche la Cremonese. Per la società grigiorossa ha ritirato il premio a Milano il presidente Francesco Dini.

Si tratta di un ulteriore riconoscimento alla scalata grigiorossa, la seconda negli ultimi tre anni che ha riportato il club di via Persico nel massimo campionato italiano. E da La Spezia è partito l’intervento di Dini: “È stato bello rivedere le immagini della serata di La Spezia – ha esordito il presidente grigiorosso ricordando la festa promozione dopo un video emozionale -. L’inizio di questo campionato è stato buono, il nostro obiettivo è molto semplice, si chiama salvezza. I numeri di queste sei partite ci fanno ben sperare”.

“Nelle prime due abbiamo dimostrato di essere incisivi in fase d’attacco – ha concluso Dini -. Nella terza, quarta e quinta giornata di saperci difendere bene. Nell’ultima partita è arrivata una battuta d’arresto con l’Inter, una squadra che è leader del campionato italiano e anche della Champions League”.

