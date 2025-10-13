Martedì 14 ottobre alle ore 19, all’Emporio Vino e Sapori di via Milano 12 a Cremona, si terrà l’incontro pubblico “Prevenzione del tumore al seno”, promosso da Confcommercio – Terziario Donna Professioni con il patrocinio della Provincia di Cremona, in collaborazione con Fondazione AIRC e ASST di Cremona.

L’iniziativa, inserita nel calendario di Ottobre Rosa, punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, con un dialogo aperto tra esperti e pubblico.

Interverranno Daniele Generali, direttore dell’Oncologia multidisciplinare e responsabile della Breast Unit dell’ASST di Cremona, e Maria Caterina Caldonazzo, consigliera del Comitato Lombardia di Fondazione AIRC. A condurre la serata sarà la giornalista Serena Cominetti, presidente di Terziario Donna Confcommercio Cremona.

L’appuntamento sarà anche un momento di confronto e condivisione dedicato alle donne e alla cultura della salute, in un contesto informale ma di grande valore informativo. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite il sito ottobrerosacremona.eventbrite.it.

