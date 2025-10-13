Video Pillole
PetNews Magazine – 13/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Anas al Pet Carpet Film Festival per la tutela degli animali
– Zoofarmacognosia per scoprire i comportamenti di automedicazione
– Lo stambecco delle Alpi cambia abitudini
mgg/azn
– Anas al Pet Carpet Film Festival per la tutela degli animali
– Zoofarmacognosia per scoprire i comportamenti di automedicazione
– Lo stambecco delle Alpi cambia abitudini
mgg/azn
© Riproduzione riservata