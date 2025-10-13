Ultime News

Spettacolo

Stagione d'Opera, al Ponchielli
in scena "L'Elisir d'Amore"

Un momento dello spettacolo

La Stagione d’Opera del Teatro Ponchielli prosegue con uno dei titoli più amati di Gaetano Donizetti: L’Elisir d’amore, in scena venerdì 17 ottobre alle 20 e in replica domenica 19 ottobre alle 16. Un melodramma giocoso, brillante e ricco di emozioni, che mescola comicità e sentimento con la grazia e la profondità tipiche del compositore bergamasco.

Sul podio ci sarà Enrico Lombardi, mentre la regia è affidata ad Andrea Chiodi, che dirige un cast di giovani artisti provenienti dalle ultime edizioni del concorso AsLiCo.

La storia è quella del timido Nemorino, innamorato della bella Adina, che decide di affidarsi a un “elisir magico” per conquistarla. Ma tra malintesi e risate, scoprirà che il vero incantesimo è l’amore sincero.

Nelle sue note di regia, Andrea Chiodi racconta di aver voluto ambientare l’opera in un contesto che unisce realtà e astrazione: una fabbrica di pasta all’uovo guidata da Adina, simbolo di una società animata da desideri, rivalità e convenienze. In questa cornice si muovono personaggi che, pur appartenendo a un’opera buffa, rivelano sfumature profonde e talvolta amare.

Nemorino, spiega il regista, non è uno “stupido ragazzotto”, ma una figura autentica e umana, emarginata eppure capace di incarnare un amore puro e disinteressato. Attorno a lui ruotano Dulcamara, venditore ambulante affascinante e opportunista; Belcore, militare in cerca di affermazione; e Giannetta, pronta a cambiare sentimenti in base alla convenienza. Adina, al centro di tutto, tiene le redini della fabbrica e dei destini di chi la circonda, oscillando tra controllo e desiderio.

“Mi sono lasciato guidare dalla musica – scrive Chiodi – per dare spazio a questi interrogativi: Adina troverà davvero l’amore che cerca? E Nemorino saprà riconoscerlo?”.

