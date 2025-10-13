La Stagione d’Opera del Teatro Ponchielli prosegue con uno dei titoli più amati di Gaetano Donizetti: L’Elisir d’amore, in scena venerdì 17 ottobre alle 20 e in replica domenica 19 ottobre alle 16. Un melodramma giocoso, brillante e ricco di emozioni, che mescola comicità e sentimento con la grazia e la profondità tipiche del compositore bergamasco.

Sul podio ci sarà Enrico Lombardi, mentre la regia è affidata ad Andrea Chiodi, che dirige un cast di giovani artisti provenienti dalle ultime edizioni del concorso AsLiCo.

La storia è quella del timido Nemorino, innamorato della bella Adina, che decide di affidarsi a un “elisir magico” per conquistarla. Ma tra malintesi e risate, scoprirà che il vero incantesimo è l’amore sincero.

Nelle sue note di regia, Andrea Chiodi racconta di aver voluto ambientare l’opera in un contesto che unisce realtà e astrazione: una fabbrica di pasta all’uovo guidata da Adina, simbolo di una società animata da desideri, rivalità e convenienze. In questa cornice si muovono personaggi che, pur appartenendo a un’opera buffa, rivelano sfumature profonde e talvolta amare.

Nemorino, spiega il regista, non è uno “stupido ragazzotto”, ma una figura autentica e umana, emarginata eppure capace di incarnare un amore puro e disinteressato. Attorno a lui ruotano Dulcamara, venditore ambulante affascinante e opportunista; Belcore, militare in cerca di affermazione; e Giannetta, pronta a cambiare sentimenti in base alla convenienza. Adina, al centro di tutto, tiene le redini della fabbrica e dei destini di chi la circonda, oscillando tra controllo e desiderio.

“Mi sono lasciato guidare dalla musica – scrive Chiodi – per dare spazio a questi interrogativi: Adina troverà davvero l’amore che cerca? E Nemorino saprà riconoscerlo?”.

