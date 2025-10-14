Ultime News

14 Ott 2025 Weekend Dimore Storiche, apre
complesso Abbaziale Casalmaggiore
14 Ott 2025 Dal 25 ottobre torna "Tocca a te,
laboratori per adulti nei musei"
14 Ott 2025 Don Paolo Arienti nuovo vicario
zonale della Zona pastorale 3
14 Ott 2025 Valentina Rodini: "La depressione
post olimpica e oggi la felicità"
14 Ott 2025 Vandalismi e bivacchi, Fipe:
"Pubblici esercizi lasciati soli"
Video Pillole

L’Università Europea di Roma promuove il benessere degli studenti

ROMA (ITALPRESS) – Un servizio di counseling psicologico gratuito e una Offline Room, ovvero uno spazio protetto per la disconnessione: sono alcune delle iniziative messe in campo dall’Università Europea di Roma per migliorare la vita accademica e personale dei propri studenti. L’iniziativa rientra nel “Progetto Proben”, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca e nato come azione di prevenzione e promozione della salute in risposta all’aumento del disagio psicologico – stress, ansia, depressione – e delle dipendenze comportamentali – smartphone, internet – che possono compromettere il rendimento accademico e la salute mentale degli studenti universitari.
xl5/f04/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...