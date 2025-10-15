La ciclovia VenTo ormai prende forma, la grande opera che attraversa la provincia di Cremona lungo il fiume Po, toccando centri tra cui Cremona, Casalmaggiore e Stagno Lombardo, ormai è pronta. Restano però alcuni loghi da sciogliere, come la manutenzione. E oggi, in provincia a Cremona, c’è stato un incontro per provare a dipanare questi dubbi, ma un interlocutore fondamentale, Regione Lombardia, non era presente. Presenti in sala, invece, tutti i sindaci dei comuni cremonesi coinvolti, il presidente Roberto Mariani e AIPO.

“Sostanzialmente le situazioni spinose sono due, una quella legata alle questioni manutentive, allo sfalcio dell’erba e a tutta l’altra manutenzione, la segnaletica, il rifacimento di eventuali tratti ammalorati e tutto quanto. In più c’è l’altra grande questione su quella del transito e quindi la concessione al transito sui tratti promiscui che attualmente sono anche per la viabilità ordinaria. Si tratta di capire come poter gestire gli eventi di rito, chi può passare, chi non può passare e questo non può avvenire, che fra un incontro e un confronto tra la provincia e il territorio è ovviamente regione che è un elemento fondamentale, oltre che ha AIPO in tutta questa vicenda” dice il presidente Mariani.

