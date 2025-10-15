Ultime News

15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
15 Ott 2025 Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda
15 Ott 2025 Spese per i minori, al territorio
cremonese 678.059 euro
Video Pillole

Elezioni Campania, Pecoraro Scanio “Vero nemico è l’astensionismo”

ROMA (ITALPRESS) – “È partita la sfida per il voto in Campania del 23 e 24 novembre, con la presentazione della Lista Fico, la lista del candidato presidente Roberto Fico”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della rete EcoDigital presente stamani alla presentazione presso l’hotel mediterraneo. “Siamo davanti a un momento decisivo – prosegue Pecoraro Scanio – perché il vero nemico del cambiamento nelle nostre regioni non è un avversario politico, ma l’astensionismo, in particolare quello dei giovani. È fondamentale che tornino a credere nella partecipazione, perché solo attraverso il voto e l’impegno civico possiamo costruire un futuro migliore per la Campania e per l’Italia”

pc/fsc/mca2
Fonte video: Fondazione UniVerde

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...