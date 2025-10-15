Elezioni Campania, Pecoraro Scanio “Vero nemico è l’astensionismo”

ROMA (ITALPRESS) – “È partita la sfida per il voto in Campania del 23 e 24 novembre, con la presentazione della Lista Fico, la lista del candidato presidente Roberto Fico”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della rete EcoDigital presente stamani alla presentazione presso l’hotel mediterraneo. “Siamo davanti a un momento decisivo – prosegue Pecoraro Scanio – perché il vero nemico del cambiamento nelle nostre regioni non è un avversario politico, ma l’astensionismo, in particolare quello dei giovani. È fondamentale che tornino a credere nella partecipazione, perché solo attraverso il voto e l’impegno civico possiamo costruire un futuro migliore per la Campania e per l’Italia”

Fonte video: Fondazione UniVerde