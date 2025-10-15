Ultime News

Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda

E’ il dottor Massimo De Micheli, nato a Asola ma residente a Cremona e molto noto in città, il nuovo primario di oculistica dell’ospedale Niguarda di Milano dal 16 ottobre 2025.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito la Specializzazione in Oftalmologia presso la seconda Scuola di Specialità in Oftalmologia di Milano.

E’ stato Direttore dell’Unità Operativa Oculistica presso l’Ospedale Maggiore di Lodi. Grazie a lui l’equipe di medici e infermieri ha realizzato interventi di chirurgia complessa dell’occhio sempre più sicuri

