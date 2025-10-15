Si rinnova alla Cattolica di Cremona la tradizione di un gesto piccolo e importante, che inaugura, all’inizio di ogni anno accademico, nella cornice della Settimana del Dono nuovi arbusti dedicati ai corsi di laurea presenti nel campus di Santa Monica.

Una tradizione che “ha un’origine anche biblica, in Genesi si racconta che Dio dopo aver creato l’uomo ad Oriente pianta un giardino e qui vi sposta l’uomo. Questo gesto dice qualcosa ad ogni uomo: Dio si prende cura della vita in tutte le sue forme, anche più semplici” ricorda l’assistente pastorale don Maurizio Compiani, “e così ogni volta che l’uomo si prende cura di qualunque tipo di vita, fa qualcosa che lo lega a Dio. Così facciamo noi oggi: all’inizio di ogni anno accademico ci piace fare un gesto che esprima il prendersi cura dell’Ateneo nei confronti degli studenti e dello studente verso la sua vita, perché inizia un percorso di studi che gli servirà per il futuro: farlo con impegno e serietà potrà fare qualcosa di buono anche per gli altri”.

Numerosi le ragazze e i ragazzi presenti, insieme al preside Pier Sandro Cocconcelli, alla professoressa Ilaria Galavotti in rappresentanza della facoltà di Economia e Giurisprudenza e al professor Giovanni Aresi, docente della facoltà di Psicologia, con questa nuova piantumazione di amplia e si arricchisce il giardino ispirato all’Orto dei Semplici, costituito da specie arbore con colori e periodi di fioritura differenti, che danno un nuovo volto all’antico giardino del campus di Santa Monica.

© Riproduzione riservata