Novità nella galleria del Centro Commerciale CremonaDue di Gadesco Pieve Delmona. Negli spazi lasciati liberi dalla ristorazione, arriva un nuovo punto vendita di un grande rivenditore di scarpe europeo, Deichmann. Una catena che, con questa operazione, conferma di voler continuare ad investire in Lombardia. Il nuovo store ha aperto i battenti giovedì: si tratta della 33esima filiale in Lombardia, che porta con sé anche 7 nuovi posti di lavoro.

Presente in Italia dal 2008, con questa nuova apertura il più grande retailer di scarpe in Europa raggiunge quota 157 negozi monomarca: “Qui è possibile acquistare una vasta collezione di scarpe. I clienti trovano una gamma completa di modelli, in un ambiente luminoso, accogliente e dal design contemporaneo, per una shopping experience semplice e adatta a tutte le esigenze”, spiegano dall’azienda.

“Ampia è inoltre la selezione di accessori, così come l’assortimento di prodotti per la cura delle scarpe e il sollievo del piede – aggiungono da Deichmann -. Seguiamo sempre i trend stagionali più attuali. Oltre ai marchi proprietari, la collezione di scarpe presenta infatti una grande varietà di sneaker vendute su licenze di marchi top brand”.

