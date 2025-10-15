Ultime News

15 Ott 2025 Morto in piscina, legale: "Tragedia
che ha scosso, ma ci difenderemo"
15 Ott 2025 Leo morto annegato in piscina
Nove indagati, tra cui un minore
15 Ott 2025 Smog, l'aria torna pulita:
stop a misure di primo livello
15 Ott 2025 Il bresciano Massimo Stellini (FDI)
alla guida di Centropadane Eng
15 Ott 2025 Cremazioni, sconti alle aziende
per chi porta più salme
Cronaca

Reddito d'inclusione,
3200 i poveri dimenticati

Qualcuno lo definisce il popolo dei dimenticati. Sono coloro che, tra gli ex percettori del reddito di cittadinanza, sono rimasti esclusi anche dall’assegno di inclusione. Oltre il 50% dei lombardi ex percettori del reddito (percentuale più alta rispetto alla media nazionale), 3200 gli ‘esclusi’ cremonesi, che equivalgono a circa 1400 nuclei famigliari. Sono i dati emersi dal report di Caritas Lombardia “Assegno di inclusione. Un primo bilancio” che considera il periodo che va dal 2023 al giugno 2025.

L’importo medio mensile dell’assegno si è alzato, a Cremona da 473 a 633 euro. Ma alcune famiglie vulnerabili restano escluse – denuncia Caritas – mentre altre, non necessariamente povere, riescono comunque a ricevere il sussidio. A essere maggiormente penalizzati dalla riforma sono le famiglie in età da lavoro senza figli minori, i lavoratori poveri, gli stranieri e chi vive nel Centro-Nord.

La riduzione dell’intervento pubblico ha generato un aumento consistente e inatteso delle richieste di aiuto presso le Caritas diocesane. Se con il reddito di cittadinanza molte famiglie riuscivano a coprire almeno le spese essenziali (affitto, bollette, alimentari) e si rivolgevano alla Caritas soprattutto per supporti integrativi o per la gestione di specifiche emergenze, ora si sta assistendo a un ritorno alle esigenze primarie. A livello regionale i beneficiari sono diventati più o meno un terzo rispetto al 2023: da 213mila a 78mila.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...