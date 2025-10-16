Un sogno che si è trasformato in realtà. È il progetto Abili a modo nostro, nato dalla collaborazione tra la cooperativa Cittanova, il Liceo Vida e il Seminario di Cremona, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità.

Grazie a una campagna di crowdfunding e al sostegno di numerosi donatori, sono stati raccolti 13 mila euro. Fondi che permetteranno a Sara e Riccardo, due ragazzi con disabilità, di lavorare per un anno nel bar del Seminario, affiancati da tutor specializzati.

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di rete territoriale, dove famiglie, scuole e istituzioni si sono unite per sostenere il percorso di autonomia dei ragazzi. L’iniziativa punta non solo all’inserimento lavorativo, ma anche allo sviluppo di competenze relazionali e professionali. Referente del progetto la Prof. Caterina Piva, docente del Liceo Vida.

Tra i sostenitori figura anche la BCC Credito Padano, che ha contribuito con entusiasmo al progetto. “Come banca di credito cooperativo, abbiamo il dovere – e il piacere – di occuparci delle esigenze del territorio,” ha commentato il Presidente della BCC Arnaldo Ghisotti. “Questa iniziativa è nata dalla base territoriale e siamo orgogliosi di averle dato un esito positivo.”

Il progetto Abili a modo nostro si inserisce in una visione più ampia di inclusione sociale e scolastica, promossa dalla Cooperativa Cittanova, che da anni lavora per favorire l’integrazione delle persone con fragilità nel tessuto comunitario. “È una bellissima esperienza che ci ha impegnati come organizzazione a riflettere su come aiutare concretamente queste persone,” ha dichiarato Eugenio Bignardi, presidente della Cooperativa Cittanova. “Passare dalle idee all’azione è stato un momento significativo di crescita anche per la nostra realtà educativa.”

Grande soddisfazione anche da parte della preside del Liceo Vida Roberta Balzarini: “Ciascuno di noi è dotato di talenti speciali,” ha spiegato un referente del liceo Vida. “Questi talenti devono solo trovare il luogo e il tempo giusto per realizzarsi. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

© Riproduzione riservata