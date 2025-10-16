Bankitalia, a luglio bilancia turistica dei pagamenti in crescita





ROMA (ITALPRESS) – A luglio la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un forte avanzo, confermando il buon momento del settore. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, è stato registrato un surplus di 4,3 miliardi di euro, in aumento rispetto allo stesso mese del 2024. E’ proseguita la crescita delle entrate legate al turismo, sostenute soprattutto dai viaggiatori provenienti dai Paesi extraeuropei, mentre anche la spesa degli italiani all’estero ha mostrato un aumento, in particolare verso le destinazioni europee. Nel complesso, l’estate ha visto un consolidamento del ruolo del turismo come motore dell’economia nazionale. Le cifre relative ai mesi estivi indicano un flusso costante di visitatori stranieri e un livello di spesa che contribuisce in modo significativo alla bilancia dei pagamenti del Paese. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato come i risultati confermino la solidità del comparto e l’efficacia delle politiche di promozione e innovazione digitale adottate negli ultimi anni. Il ministero, ha aggiunto, intende proseguire su questa strada, puntando sulla qualità dell’offerta e sulla valorizzazione dei territori.

sat/azn

© Riproduzione riservata