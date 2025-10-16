È stato proiettato in anteprima mercoledì sera al CineChaplin “Da che parte stai?”, dedicato alla figura di Giuseppe Morandi (Piadena, 1937 – 2024), artista, fotografo, scrittore e organizzatore di cultura, fondatore nel 1967 insieme a Gianfranco Azzali della Lega di Cultura di Piadena. Il film porta la firma del regista Alessandro Scillitani, realizzato con la collaborazione della professoressa Olivia Barbieri e del ricercatore Pierluigi Bonfatti Sabbioni.

La prima proiezione ufficiale del film è stata a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. La Provincia di Cremona si farà promotrice, insieme al regista, della diffusione del film nelle scuole superiori del territorio, per trasmettere ai giovani il valore della memoria collettiva e il contributo di persone “normali” alla storia di una comunità.

Molte le persone sedute in sala per la proiezione.

