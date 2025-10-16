Ultime News

16 Ott 2025 "Da che parte stai?", la prima
del film di Morandi al CineChaplin
16 Ott 2025 "Abili a modo nostro" è realtà
Il progetto ha raccolto 13mila euro
15 Ott 2025 "Nessuna latitanza": il Comune
risponde agli attacchi di Fipe
15 Ott 2025 Spinse gli agenti. Farà la Map
Si scusa e arriva con le brioches
15 Ott 2025 Cremosano: 52enne schiacciato
dalla portiera del suo furgone
Fotogallery StudioB12

È stato proiettato in anteprima mercoledì sera al CineChaplin “Da che parte stai?”, dedicato alla figura di Giuseppe Morandi (Piadena, 1937 – 2024), artista, fotografo, scrittore e organizzatore di cultura, fondatore nel 1967 insieme a Gianfranco Azzali della Lega di Cultura di Piadena. Il film porta la firma del regista Alessandro Scillitani, realizzato con la collaborazione della professoressa Olivia Barbieri e del ricercatore Pierluigi Bonfatti Sabbioni.

La prima proiezione ufficiale del film è stata a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. La Provincia di Cremona si farà  promotrice, insieme al regista, della diffusione del film nelle scuole superiori del territorio, per trasmettere ai giovani il valore della memoria collettiva e il contributo di persone “normali” alla storia di una comunità.

Molte le persone sedute in sala per la proiezione.

