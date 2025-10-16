Ultime News

16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
16 Ott 2025 Incidente di Cremosano: la vittima
era il maresciallo Davide Fadenti
16 Ott 2025 Antinfluenzale: il 18 ottobre
vax day vaccinale
Deterrenza nucleare e IA, un’installazione artistica a ComoLake 2025

COMO (ITALPRESS) – Al Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale, l’artista Vasilisa Nikiforova ha presentato un’installazione artistica, che rappresenta “un sistema di deterrenza nucleare automatico controllato dall’intelligenza artificiale. Perché sapete, con un nuovo tipo di missili, come i missili ipersonici, che sono estremamente veloci, e con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, un sistema di lancio missilistico completamente automatico controllato dall’intelligenza artificiale diventa un’opzione interessante, qualcosa che potrebbe rappresentare il nostro futuro. La mia installazione – spiega – vuole sottolineare quanto sia pericoloso dare un potere così devastante a una macchina che non capisce veramente cosa significhi l’apocalisse”.
