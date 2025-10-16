Ultime News

Video Pillole

Giornata mondiale cani guida, Fontana riceve delegazione Uici

ROMA (ITALPRESS) – Nella Giornata Nazionale del Cane Guida per ciechi il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha accolto a Montecitorio, negli spazi della Biblioteca del Presidente, una delegazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI).
“Vi ringrazio per la vostra presenza – ha detto Fontana incontrando il Presidente UICI, Mario Barbuto e una delegazione di 55 persone e 20 cani guida -. Questa giornata rappresenta un utile momento e una opportunità nuova per sensibilizzare sulla disabilità e sul ruolo dei cani guida, amici, compagni di vita che per tante persone significano anche indipendenza e possibilità di muoversi.

sat/mca2
Fonte video: Camera dei Deputati

