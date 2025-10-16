Cinquant’anni e non sentirli. Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana celebra il suo mezzo secolo di storia con un anno ricco di eventi, esperienze e progetti che raccontano un’eccellenza italiana capace di reinventarsi restando fedele alle proprie radici.

Un traguardo importante per una DOP che continua a fare scuola nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione del gusto autentico, portando l’identità del territorio oltre i confini nazionali.

Il cammino celebrativo si è aperto lo scorso 26 maggio con un evento di grande valore simbolico e culturale al Museo del Violino di Cremona: un incontro tra musica, territorio e tradizione casearia, che ha raccontato l’evoluzione di un prodotto diventato emblema di qualità, sostenibilità e creatività.

Da allora, il racconto del Provolone Valpadana DOP continua con una serie di iniziative nazionali e internazionali che intrecciano gusto, cultura e formazione:

Festival del Gusto – Bologna, 18 ottobre

A Palazzo Re, degustazioni e incontri metteranno in dialogo tradizione casearia e cultura gastronomica contemporanea.

A Palazzo Re, degustazioni e incontri metteranno in dialogo tradizione casearia e cultura gastronomica contemporanea.

In occasione di HOST Milano (17, 20 e 21 ottobre) , focus sul ruolo dei formaggi DOP nella cucina professionale.

In occasione di HOST Milano (17, 20 e 21 ottobre), focus sul ruolo dei formaggi DOP nella cucina professionale.

In uscita a novembre, darà voce ai produttori del territorio in un racconto autentico e appassionante.

In uscita a novembre, darà voce ai produttori del territorio in un racconto autentico e appassionante.

Un viaggio tra tecniche, abbinamenti e cultura del gusto, con protagonisti Provolone Valpadana, Casciotta di Urbino e Piave DOP.

Un viaggio tra tecniche, abbinamenti e cultura del gusto, con protagonisti Provolone Valpadana, Casciotta di Urbino e Piave DOP.

Un percorso sensoriale dedicato agli abbinamenti tra vini e Provolone Valpadana DOP, per scoprire nuove armonie di sapore.

Un percorso sensoriale dedicato agli abbinamenti tra vini e Provolone Valpadana DOP, per scoprire nuove armonie di sapore.

Bruxelles (23 ottobre), Lussemburgo (24 ottobre) e Düsseldorf (25 ottobre) vedranno il Provolone Valpadana ispirare piatti d’autore e creatività senza confini.

A completare il racconto, è in uscita il video celebrativo che raccoglie le testimonianze e le immagini più significative della giornata al Museo del Violino, restituendo la forza identitaria e l’emozione di una storia lunga cinquant’anni.

Lo spirito glocal del Consorzio trova poi piena espressione nel progetto di promozione in Australia, con eventi a Melbourne, Sydney e Brisbane tra fiere, settimane gastronomiche e degustazioni a tema. A novembre, il Provolone Valpadana DOP sarà protagonista anche della quinta stagione del programma dello chef Luca Ciano su Channel 10, portando il gusto italiano nelle cucine di tutto il mondo.

E il futuro è già in fermento: nel maggio 2026 si terrà un convegno internazionale dedicato ai temi della qualità, della formazione e della valorizzazione dei prodotti DOP nel mercato globale.

Un nuovo capitolo per un formaggio che continua a crescere, innovare e – soprattutto – a ispirare.

