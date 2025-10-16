Una lezione speciale dal titolo “Il sole in classe” per i bambini della Scuola Sacra Famiglia di Cremona, un momento sulle energie rinnovabili che ha visto ospite l’Associazione Anter , che sensibilizza le giovani generazioni verso questa tipologia di energie. E’ stato il vicecoordinatore dell’associazione del Nord Italia Stefano Bocchi accompagnato da Lionella Leoni a fare una riflessione attraverso dei video sotto forma di cartoni animati a sensibilizzare gli alunni: “In questo modo – ha commentato Bocchi – i bambini che potrebbe diventare futuri sindaci, futuri amministratori riflettono sulle tematiche ambientali. Inoltre andiamo anche nei comuni italiani con un progetto, “un comune per amico”, in cui vediamo se è virtuoso e sostenibile dal punto di vista ambientale”.

La Sacra Famiglia ha aderito subito al progetto visto che questo argomento si concilia con la filosofia della scuola di origine cristiana come hanno sottolineato Maria Paola, coordinatrice della scuola primaria e Barbara Della Noce insegnante. Molto preparati i bambini sull’argomento, Leonardo 8 anni ha spiegato che “Le energie rinnovabili sono i pannelli solari, le pale eoliche che grazie al vento e all’energia del sole riescono a fare elettricità naturale”. Arianna, 8 anni ha aggiunto che “rinnovabile vuol dire naturale, cioè che non inquina e che viene dalla natura”.

Silvia Galli

