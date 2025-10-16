La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia sostiene i progetti e le iniziative che verranno avviate da organismi terzi nel corso del primo semestre 2026 finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’economia locale.

L’avviso – pubblicato a valere sul Regolamento camerale per la concessione di contributi, disponibile sul sito camerale www.cmp.camcom.it – si rivolge a Enti e organismi privi di finalità di lucro, pubblici o privati, con sede e/o attività nelle tre province, portatori di interessi generali o diffusi per le economie dei territori interessati, oltre che ad enti o organismi privati di natura associativa.

Verranno finanziati unicamente progetti coerenti con gli obiettivi strategici della Camera di Commercio, privilegiando proposte innovative, caratterizzate da trasversalità e originalità dei contenuti, con una ricaduta diretta e duratura sul sistema economico dei tre territori.

“La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia intende riproporre anche per il 2026 un intervento a supporto del territorio e delle sue realtà economiche già avviato nel corso del 2025”, dichiara il Presidente della Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio “Per la nostra Camera è fondamentale sostenere progettualità di qualità che valorizzino le nostre eccellenze, creando anche nuove opportunità per le imprese produttive e promuovendo contestualmente la ricchezza del nostro patrimonio culturale e turistico per rendere la nostra realtà sempre più competitiva”.

Le domande, correlate da relazione illustrativa e budget, devono essere trasmesse alla PEC istituzionale cciaa@pec.cmp.camcom.it dalle ore 10 del 20 ottobre 2025 alle ore 12 del 20 novembre 2025. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a finanziamenti@cmp.camcom.it

