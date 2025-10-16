Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il calendario curvy, un progetto del fotografo bresciano Piero Beghi conosciuto in tutta Italia come “Il fotografo delle curvy”. Per il 2026 il tema scelto è Curvy Dream, forme da sogno.

L’idea del calendario nasce per valorizzare tutti quei corpi che non rientrano nei canoni dettati dalla società e per combattere il pregiudizio che ancora oggi esiste nei confronti delle donne con qualche chilo in più. Grazie a questo progetto, le partecipanti hanno la possibilità di riscoprire la propria bellezza e sensualità, attraverso degli scatti in lingerie che svelano il corpo femminile senza mai sfociare nella volgarità. Tutte sono le benvenute senza alcun tipo di discriminazione. L’unico limite è la taglia: si accettano solo dalla 46 in su.

Il progetto del fotografo ghedese nasce con l’intento di lanciare un messaggio di inclusione: «Tutto è nato quando ho fatto il primo servizio fotografico ad una ragazza taglia 54, che non rientrava nei canoni imposti dalla società. Vedere la sua reazione davanti alle fotografie mi ha colpito in maniera profonda. Così mi sono chiesto: perché non renderne felici tante altre?».

E così, a quella prima esperienza, ne sono seguite molte altre, fino ad arrivare al lancio del primo calendario curvy nel 2020.Piero però non si limita a scattare foto. Con la sua empatia e sensibilità riesce a creare un rapporto speciale con le modelle. Ascolta le loro storie, spesso con situazioni difficili alle spalle, e riesce a costruire un ambiente sicuro, all’interno del quale tutte le donne possono sentirsi a proprio agio.

Come racconta Piero, quest’anno sono arrivate oltre 50 iscrizioni. Dopo una prima scrematura, a fine agosto si sono tenuti i casting ufficiali e a settembre sono stati svelati i nomi delle 12 prescelte. Le modelle che appariranno nel calendario 2026 hanno un’età compresa tra i 31 e i 60 anni e tra loro figura anche una bresciana. I loro nomi sono: Desirè Canzoneri (da Varese), Angela Lopatriello (da Siena), Laura Di Donna (da Sondrio), Tamara Zanivan (da Belluno), Eva Nadalutti (da Gorizia), Cristina Abbati (da Milano), Laura Tagliaferro (da Piacenza), Erika Scaboro (da Venezia), Rachele Medici (da Brescia), Cinzia Russo (da Cremona), Alina Ramona Ivana (da Modena) e Martina Giraldi (da Treviso).

Dall’esperienza del calendario, circa un anno e mezzo fa è nata un’altra iniziativa: il Model Training Day, delle giornate di formazione dedicate a chiunque voglia entrare nel mondo del foto shooting. Con la collaborazione di Martina Giraldi, Beghi fornisce alle partecipanti delle nozioni teoriche sui vari generi fotografici, ma anche nozioni pratiche di posa ed espressività. Martina, invece, si occupa di dare consigli su trucco, outfit e anche qualche lezione base sulla gestione dei canali social.

A fine novembre avrà luogo la presentazione ufficiale del calendario Curvy Dream 2026. L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre alle ore 20:00 presso il ristorante La Rotonda di Ghedi. Durante la serata verrà svelato il calendario ufficiale con gli scatti delle 12 modelle selezionate, una per ogni mese dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili.

