La nuova piramide alimentare della Dieta mediterranea, le fake news da sfatare sull’alimentazione. Il latte fa bene o male? E il vino? E la carne, bianca e rossa? Ospite del podcast di “24minuti”, spazio di approfondimento di CR1 condotto da Simone Bacchetta, è Francesco Sofi, Professore in Scienze dell’Alimentazione, direttore del dipartimento di Nutrizione dell’ospedale universitario di Careggi, Firenze, e membro della Società italiana di nutrizione umana.

Titolo della puntata è “Dieta mediterranea, nuova piramide alimentare (qui il link della puntata). Nuove evidenze scientifiche confermano infatti la correlazione tra la dieta e l’insorgenza di malattie non trasmissibili e, quindi, l’importanza di individuare diete salutari basate su sistemi alimentari sostenibili per il pianeta.

CLICCA QUI TUTTE LE PUNTATE DEL PODCAST DI “24MINUTI

© Riproduzione riservata