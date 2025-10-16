Ultime News

16 Ott 2025 Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro, i numeri di Ats Valpadana
16 Ott 2025 Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche, chiuso il percorso
16 Ott 2025 La Dieta Mediterranea
nel podcast di "24Minuti"
16 Ott 2025 La cremonese Cinza Russo
nel calendario curvy di Piero Beghi
16 Ott 2025 Sold out laboratori Torriani
al festival "Bergamo Scienza"
Cronaca

La Dieta Mediterranea
nel podcast di "24Minuti"

La nuova piramide alimentare della Dieta mediterranea, le fake news da sfatare sull’alimentazione. Il latte fa bene o male? E il vino? E la carne, bianca e rossa? Ospite del podcast di “24minuti”, spazio di approfondimento di CR1 condotto da Simone Bacchetta, è Francesco Sofi, Professore in Scienze dell’Alimentazione, direttore del dipartimento di Nutrizione dell’ospedale universitario di Careggi, Firenze, e membro della Società italiana di nutrizione umana.

Titolo della puntata è “Dieta mediterranea, nuova piramide alimentare (qui il link della puntata). Nuove evidenze scientifiche confermano infatti la correlazione tra la dieta e l’insorgenza di malattie non trasmissibili e, quindi, l’importanza di individuare diete salutari basate su sistemi alimentari sostenibili per il pianeta.

CLICCA QUI TUTTE LE PUNTATE DEL PODCAST DI “24MINUTI

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...