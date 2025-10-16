Sarà Adrian Stoica, vincitore di America’s Got Talent e sette volte campione del mondo di Disc Dog, il grande protagonista del Petsfestival in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre alla Fiera di Cremona, grazie al sostegno di Monge.

Definito dal Corriere della Sera “lo specialista della felicità del cane”, Stoica è tra i più celebri dog trainer a livello internazionale e un volto noto anche in Italia per le sue partecipazioni a Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales. Reduce dalle finali internazionali di disc dog, ha portato il suo palmarès a 7 titoli mondiali e 41 europei, confermandosi un vero fuoriclasse della disciplina.

A Petsfestival, Stoica si esibirà nell’Area Show insieme ai suoi straordinari cani — Iris, border collie lilac merle di 5 anni, campionessa europea; Icaro, parson russell di 7 anni, tre volte campione del mondo Small Dogs e Inu border collie smooth di 8 anni, campionessa del mondo e d’Europa — in performance spettacolari che uniscono tecnica, complicità e passione per gli animali. Gli spettatori potranno assistere anche alle fasi di riscaldamento, per vivere da vicino la magia del rapporto tra uomo e cane.

Gli show di Adrian Stoica sono previsti sabato 18 ottobre alle ore 15:30 e domenica 19 ottobre alle ore 15:15 nell’Area Show del Petsfestival, con il supporto di Monge.

