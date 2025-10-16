In occasione dell’annuale “Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 2025” il Direttore Generale Stefano Manfredi e il Direttore Sanitario Piero Superbi di ATS, il Sindaco Andrea Virgilio e l’Assessore Paolo Carletti del Comune di Cremona hanno presentato la campagna di comunicazione dal titolo “Il destino non c’entra! La sicurezza sul lavoro dipende da tutti noi” sulle tematiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, realizzata in collaborazione con il Comune di Cremona e ANCE; il progetto prevede l’affissione di teli – realizzati dall’Ufficio Attività di comunicazione aziendale e relazioni esterne di ATS – nei cantieri di Palazzo Duemiglia (Via Brescia, 92), Piazza Cadorna e Parcheggio Via Vecchia che richiamano l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Dice il Direttore della Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Valpadana Anna Marinella Firmi: “Il nostro servizio è un servizio che si articola su tutto il territorio di ATS Valpadena, quindi sulla provincia di Mantova e sulla provincia di Cremona. I dati complessivi vedono a oggi 67 operatori addetti alla vigilanza e controlli, quindi sede sia di Cremona sia di Mantova, hanno effettuato 4.286 controlli. Su Cremona, 1.881 e hanno riguardato quasi 2.000 imprese, metà su quelle di Cremona. Nel settore edile sono stati controllati 659 cantieri, cantieri ad alto e medio rischio su Cremona 253. Abbiamo controllato 1.167 imprese del settore, di cui 642 a Cremona. Altro settore che non può mancare in questo territorio è l’agricoltura, con 395 controlli che hanno riguardato 295 imprese agricole, metà sul territorio di Cremona. Per quanto riguarda poi il settore malattie professionali ed infortuni, le indagini che abbiamo effettuato ad oggi sono 257, 125 su Cremona, con 401 controlli, 179 a Cremona. Poi abbiamo fatto complessivamente attenzionato 206 casi di malattie professionali, a cui sono corrisposte 24 indagini. Poi c’è tutta l’attività dei ricorsi fatta dal personale medico, 45 ricorsi”.

E’ stato inoltre presentato il calendario degli eventi organizzati da ATS Val Padana insieme agli stakeholder territoriali al fine di sensibilizzare sull’importanza delle attività di prevenzione e contrasto nell’ambito della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro.

