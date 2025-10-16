Ultime News

Due laboratori allestiti dall’ indirizzo tecnico di chimica Torriani per il tutto esaurito a Bergamo scienza, evento di divulgazione scientifica nato nel 2003 che punta a rendere la scienza accessibile a tutti, soprattutto giovani e scuole, proponendo gratuitamente numerose conferenze, mostre, laboratori e spettacoli. Ogni anno sono migliaia i visitatori; da Bergamo Scienza sono passati 37 premi Nobel. L’indirizzo chimico del Torriani è presente in calendario con il laboratorio “Inside the beauty” tenuto dalla professoressa Elena  Lanfredi e “La scena del Crimine” tenuto dal prof. Simone Varini. Veri protagonisti sono gli studenti della quinta chimica materiali che, come esperienza di Formazione Scuola Lavoro, accompagnano gli studenti delle altre scuole e anche i singoli visitatori dentro i segreti della cosmesi, realizzando prodotti di bellezza, e dentro la logica del crimine seguendo la pista tracciata dai materiali lasciati sulla scena di un ipotetico delitto.
“Tutto questo è chimica e i visitatori ne sono rapiti”, conferma la prof.ssa Lanfredi.

