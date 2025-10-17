Come ogni anno, giunti a metà ottobre a Grumello ci si proietta verso la sagra d’autunno che cade la terza domenica di questo mese, e la Pro Loco ha voluto fortemente rispettare la tradizione impegnandosi ad organizzare a Cascina Castello in via Roma un ricco programma, a partire già da sabato 18.

Dalle 14, infatti, ci sarà l’esposizione di camion (truck), la presenza di giochi gonfiabili e il toro meccanico, mentre dalle 18 a mezzanotte aperitivo con il Dj set con DJ Pi, e dalle 19,30 apertura dello stand gastronomico con possibilità di cenare ai tavoli all’interno del salone.

Domenica 19 oltre ai giochi ci sarà l’esposizione non solo di camion ma anche di auto d’epoca e la presenza di espositori con oggetti da collezione.

Durante la mattinata (attivo il servizio bar) ci sarà inoltre una sosta del “Vespa Club” e dalle 11 sempre nel cortile di Cascina Castello si esibirà l’orchestra di fiati di Casalbuttano e Offanengo.

I vertici della Pro Loco sperano in una bella giornata per un riscontro positivo alle iniziative proposte anche con il contributo del Comune di Grumello, in modo che il lavoro dei tanti volontari possa esser gratificato.

Ma a Grumello è in programma anche un altro importante evento. Ricordare chi non c’è più è un gesto importante, che va compiuto pure a distanza di tanti anni. Così la pensa anche il direttivo della U. S. San Bartolomeo ASD che continua ad organizzare il torneo in ricordo di Donatello Schiavi nella palestra comunale, giunto alla quattordicesima edizione. Si svolgerà domenica 19 ed è dedicato alla memoria dell’ex grande collaboratore e consigliere della Società, scomparso in un incidente nel giugno del 2007. La prima delle tre partite, tutte con squadre under 14 femminili, vedrà di fronte alle 15 le padrone di casa contro l’U.S. Libertas ASD di San Bassano, nella seconda si fronteggeranno quest’ultima e la RO.SA Volley Somaglia che nell’ultimo incontro affronterà la US San Bartolomeo.

