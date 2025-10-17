Il Comitato di Quartiere 11 Cascinetto-Villetta-Concordia, con il patrocinio del Comune di Cremona, organizza una speciale iniziativa dedicata ai bambini di Cremona: “Io non lo uso più… Lo vuoi tu?”, si tratta della seconda edizione dell’iniziativa di baratto di giochi per i più piccoli e da quest’anno ci sarà la possibilità anche da parte degli adulti di partecipare, si terrà il 18 Ottobre 2025 presso il Parco Albero della Libertà nella zona Villetta, dalle ore 14:30 alle 17:30.

Il mercatino, rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni e ai ragazzi e adulti dai 14 anni in su, si propone come attività ricreativa, senza fini di lucro. È una proposta per dare a bambini e ragazzi l’opportunità di scambiarsi oggetti che ormai non usano più, promuovere la socializzazione senza uso di dispositivi digitali, lo stare insieme, la condivisione, lo scambiare, il dono, riciclando il vecchio affinché torni ad essere nuovo, contribuendo così alla cura dell’ambiente.

La scelta della zona è fondamentale per dare valore alla riqualificazione del Parco iniziata nella primavera del 2024 e per provare a costruire nuove tradizioni in quartiere.

I bambini potranno partecipare in due modalità: esponendo i propri giocattoli su un telo, oppure passeggiando tra i banchetti e scegliendo tra i giochi offerti dagli altri partecipanti. Per gli adulti è consentito portare il proprio tavolo o telo e la propria sedia esponendo vestiti usati, libri, bigiotteria ecc. La giornata vedrà anche la partecipazione dei volontari di Croce Verde Cremona.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

Per partecipare è necessario iscriversi entro venerdì 17 Ottobre tramite il modulo online disponibile al link https://forms.gle/aPitdPFV4DUufw5d9

Il regolamento completo può essere letto all’interno del modulo online per la registrazione.

Per ulteriori dettagli: Comitato di Quartiere 11 Cascinetto-Villetta-Concordia. Email: comitatoquartiere11@comune.cremona.it

