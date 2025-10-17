Ultime News

Cronaca

Campus del Politecnico,
ingresso libero e concerto

Il Campus Città di Cremona

Dopo il successo delle visite guidate del Fai, lo scorso fine settimana, che hanno portato 1600 visitatori nel nuovo Campus del Politecnico di via Bissolati, sabato e domenica prossimi ci sarà una nuova occasione per conoscere questo angolo di città rimasto inaccessibile per anni, dopo la chiusura della caserma Manfredini.

Fondazione Arvedi-Buschini e Politecnico di Milano in collaborazione con la delegazione cremonese del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano e il Conservatorio “Claudio Monteverdi”, organizzano un doppio open day in cui sarà possibile visitare gli edifici ristrutturati e realizzati ex novo.

L’ingresso è libero e aperto a tutti con i seguenti orari: sabato 18 ottobre dalle 9 alle 12,30 e alle 15 alle 18.30; domenica 19 ottobre dalle 9 alle 12,30 e alle 15 alle 18.30. Nella giornata di domenica alle 11.00 nel Parco centrale si terrà il concerto dell’Orchestra d’Archi del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona diretta dal M° Francesco Fiore. Ingresso da via Bissolati.

