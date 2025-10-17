Spettacolo
Dal 18 ottobre in vendita biglietti
per spettacoli Stagione di Prosa
I biglietti per la Stagione di Prosa e Il Ponchielli per le Feste andranno in vendita presso la biglietteria del Teatro a partire da sabato 18 ottobre con le seguenti modalità: distribuzione delle contromarche alle ore 9.30 e apertura della biglietteria ore 10.00.
Nella giornata di sabato 18 ottobre la biglietteria sarà aperta con orario continuato dalle ore 10.00 alle 18.00 (tel. 0372. 022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it). A partire dalle ore 18.30 (sempre del 18 ottobre) sarà possibile acquistare i biglietti online sul circuito Vivaticket.
