17 Ott 2025 Meccanici e Elettronici Torriani
si raccontano al primo open day
17 Ott 2025 Termine attività dottor Ankomah
nel Comune di Pescarolo ed Uniti
17 Ott 2025 Fondi per minori, Vitari (Lega):
"Mai stanziati dal centrosinistra"
17 Ott 2025 Oltre 300mila euro per 24
attività storiche in provincia
17 Ott 2025 Guinness World Records riconosce
i 10 record del mondo di Devicenzi
Dal 18 ottobre in vendita biglietti
per spettacoli Stagione di Prosa

Claudio Bisio

I biglietti per la Stagione di Prosa e Il Ponchielli per le Feste andranno in vendita presso la biglietteria del Teatro a partire da sabato 18 ottobre con le seguenti modalità: distribuzione delle contromarche alle ore 9.30 e apertura della biglietteria ore 10.00.

Nella giornata di sabato 18 ottobre la biglietteria sarà aperta con orario continuato dalle ore 10.00 alle 18.00 (tel. 0372. 022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it). A partire dalle ore 18.30 (sempre del 18 ottobre) sarà possibile acquistare i biglietti online sul circuito Vivaticket.

