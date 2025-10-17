Ultime News

17 Ott 2025 Comune Cremona sostiene giornata
europea contro tratta esseri umani
17 Ott 2025 "Camminare su un filo di seta"
Al Filo convegno sui formaggi
17 Ott 2025 Avvocato aggredito, risarcito anche
l'Ordine: ricavato in beneficenza
17 Ott 2025 Lauree magistrali al Politecnico
con 16 nuovi ingegneri
17 Ott 2025 "Basta populismo, la società
civile esempio di solidarietà"
Italia-Usa, Aurigemma “Lazio ponte fra Atlantico e Mediterraneo”

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Il Lazio è una regione che ha una vocazione naturale per fare da ponte tra l’Atlantico e il Mediterraneo”. Lo ha detto, a Washington, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione del 50° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF). “Con questi incontri – aggiunge – vogliamo rafforzare un legame storico tra la nostra Regione e gli Stati Uniti”. Il Lazio è Regione d’Onore Niaf per il 2025.
