17 Ott 2025 Meccanici e Elettronici Torriani
si raccontano al primo open day
17 Ott 2025 Termine attività dottor Ankomah
nel Comune di Pescarolo ed Uniti
17 Ott 2025 Fondi per minori, Vitari (Lega):
"Mai stanziati dal centrosinistra"
17 Ott 2025 Oltre 300mila euro per 24
attività storiche in provincia
17 Ott 2025 Guinness World Records riconosce
i 10 record del mondo di Devicenzi
Scuole

I meccanici e gli elettronici del futuro si sono presentati agli studenti della Secondaria di primo grado e alle loro famiglie nel primo open day di ottobre. Hanno raccontato la tradizione e anche le novità, ovvero le possibilità offerte dal Campus 4.0 Torriani per robotica, automazione e intelligenza artificiale e l’opportunità del piano di internazionalizzazione che, grazie a un finanziamento ottenuto dalla scuola, consentirà agli studenti dell’Istituto tecnico di svolgere gratuitamente Formazione Scuola Lavoro all’estero.

“Queste sono solo alcune delle novità che ci rendono orgogliosi e ci consentono di ampliare per voi l’ offerta formativa”, ha spiegato la Ds Simona Piperno. Gli studenti di terza media hanno poi visitato una parte dei laboratori attivi in Istituto che rendono possibile una didattica laboratoriale, “Tanto che – ha spiegato la referente dell’orientamento prof.ssa Luisa Trimarchi – I nostri studenti di meccanica, elettrotecnica e automazione ricevono offerte di lavoro ancor prima di concludere l’esame di maturità”.

