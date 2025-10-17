I meccanici e gli elettronici del futuro si sono presentati agli studenti della Secondaria di primo grado e alle loro famiglie nel primo open day di ottobre. Hanno raccontato la tradizione e anche le novità, ovvero le possibilità offerte dal Campus 4.0 Torriani per robotica, automazione e intelligenza artificiale e l’opportunità del piano di internazionalizzazione che, grazie a un finanziamento ottenuto dalla scuola, consentirà agli studenti dell’Istituto tecnico di svolgere gratuitamente Formazione Scuola Lavoro all’estero.

“Queste sono solo alcune delle novità che ci rendono orgogliosi e ci consentono di ampliare per voi l’ offerta formativa”, ha spiegato la Ds Simona Piperno. Gli studenti di terza media hanno poi visitato una parte dei laboratori attivi in Istituto che rendono possibile una didattica laboratoriale, “Tanto che – ha spiegato la referente dell’orientamento prof.ssa Luisa Trimarchi – I nostri studenti di meccanica, elettrotecnica e automazione ricevono offerte di lavoro ancor prima di concludere l’esame di maturità”.

© Riproduzione riservata