Per le politiche giovanili, Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria del bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2025’, promosso dal sottosegretariato alla presidenza di Regione Lombardia con delega ai Giovani e allo Sport, Federica Picchi, in collaborazione con Anci Lombardia. Con uno stanziamento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, saranno finanziati 34 progetti su tutto il territorio regionale.

In provincia di Cremona, il Comune di Crema, con il progetto “Stand By Me Power Up 2025” ha ottenuto un finanziamento di 40.000 euro, così come il progetto “Comunità attive, giovani connessi” dell’Unione lombarda dei comuni di Bonemerse e Malagnino.

Obiettivo, potenziare l’offerta di servizi e la rete degli Informagiovani, valorizzare i luoghi di aggregazione, favorire iniziative rivolte a formazione, partecipazione e inclusione e sostenere la nascita di nuovi percorsi di cittadinanza attiva e di orientamento per i giovani under 35.

“Con ‘La Lombardia è dei Giovani 2025’ – ha spiegato Picchi – investiamo nelle nuove generazioni, nelle loro idee e nella loro voglia di partecipare. I progetti rappresentano esperienze concrete di formazione, creatività e cittadinanza attiva. È così che costruiamo una Lombardia sempre più giovane e capace di offrire ai ragazzi opportunità reali di crescita personale e professionale”.

Le progettualità selezionate coinvolgeranno enti locali, del terzo settore e associazioni, con azioni mirate a stimolare la crescita personale e professionale dei ragazzi, promuovendo esperienze positive e comunitarie in tutta la Lombardia. Gli under 35 potranno partecipare alle attività che verranno avviate nei prossimi mesi in tutte le province lombarde.

