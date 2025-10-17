Il 13 ottobre 2025 Sergio Tarquinio ha compiuto cento anni. Presso il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” è in corso la mostra dei suoi fumetti, mentre prosegue in parallelo presso il Museo Civico la personale dedicata alle sue incisioni. Tra l’altro, tra i pezzi esposti al Centro Fumetto, si è aggiunto uno splendido quadretto in cui Tarquinio ritrae il Rigoletto.

L’iniziativa per celebrare l’artista troverà il suo culmine sabato 18 ottobre alle 17:00, sempre presso la sede del Centro Fumetto, dove si terrà un incontro di approfondimento sull’importanza della sua opera. Relatori dell’incontro saranno Donatella Migliore, storica e critica dell’arte, e Michele Ginevra, responsabile del Centro Fumetto. Avrebbe dovuto partecipare Giovanni Librando, critico e saggista specializzato, ma non potrà esserci per sopraggiunti problemi di salute.

I temi dell’incontro riguarderanno le vicende principali della carriera fumettistica di Tarquinio e, in particolare, Donatella Migliore presenterà il libro di imminente uscita in cui sono pubblicati i diari personali dell’artista, nei quali anche il suo lavoro di fumettista è raccontato in più occasioni. L’incontro è patrocinato dall’associazione A.N.A.F.I., punto di riferimento nazionale per tutti gli appassionati.

GLI APPUNTAMENTI:

Di segno in segno: piccola esposizione di albi a fumetti e saggi sull’autore

Con cinque tavole originali e cinque disegni (più un omaggio di Giovanni Romanini)

Da lunedì 13 a lunedì 27 ottobre 2025

Orari di apertura: da lunedì a venerdì 9:00 – 13:00 e 14:00 -18:00

Sergio Tarquinio: un disegnatore per l’avventura

Incontro di approfondimento sulle opere dell’autore,

con Michele Ginevra, responsabile Centro Fumetto “Andrea Pazienza”

Donatella Migliore, critica e storica dell’arte

Sabato 18 ottobre 2025 dalle 17:00

