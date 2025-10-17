Dopo il terremoto politico di qualche settimana fa, con il ritiro delle deleghe al vicesindaco Roberto Rava, la maggioranza in consiglio comunale a Soresina rinnova la fiducia al sindaco Alessandro Tirloni (centrodestra). Lo fa con una lettera firmata da 7 fra assessori e consiglieri: Cammi, Cominetti, Gazza, Geroldi, Grassani, Rossi, Tansini.

“Confermiamo con forza la nostra piena fiducia nel sindaco, apprezzandone la correttezza e il rispetto dimostrati in ogni occasione”, scrivono in una nota firmata a mano e diffusa alla stampa. Assenti, tuttavia, Francesco Fortunato e l’ormai ex vicesindaco Rava, ai quali il sindaco e la maggioranza fanno arrivare “piena disponibilità a continuare insieme il percorso iniziato poco più di un anno fa”.

Nel frattempo c’è stata anche la redistribuzione delle deleghe (precedentemente in carico a sindaco e vicesindaco): bilancio e tributi sono stati assegnati al consigliere Giampiero Dino Cominetti, mentre per quanto riguarda cimitero, politiche energetiche, protezione civile edilizia popolare e viabilità è stato istituito un nuovo assessorato, affidato a Mauro Giuseppe Geroldi.

La carica di vicesindaco – come già stabilito in fase di revoca a Rava – viene coperta da Fabio Grassani, in passato segretario provinciale della Lega.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata