Cronaca

Rimpasto delle deleghe a Soresina
Dalla maggioranza fiducia al sindaco

Il municipio di Soresina

Dopo il terremoto politico di qualche settimana fa, con il ritiro delle deleghe al vicesindaco Roberto Rava, la maggioranza in consiglio comunale a Soresina rinnova la fiducia al sindaco Alessandro Tirloni (centrodestra). Lo fa con una lettera firmata da 7 fra assessori e consiglieri: Cammi, Cominetti, Gazza, Geroldi, Grassani, Rossi, Tansini.

“Confermiamo con forza la nostra piena fiducia nel sindaco, apprezzandone la correttezza e il rispetto dimostrati in ogni occasione”, scrivono in una nota firmata a mano e diffusa alla stampa. Assenti, tuttavia, Francesco Fortunato e l’ormai ex vicesindaco Rava, ai quali il sindaco e la maggioranza fanno arrivare “piena disponibilità a continuare insieme il percorso iniziato poco più di un anno fa”.

Nel frattempo c’è stata anche la redistribuzione delle deleghe (precedentemente in carico a sindaco e vicesindaco): bilancio e tributi sono stati assegnati al consigliere Giampiero Dino Cominetti, mentre per quanto riguarda cimitero, politiche energetiche, protezione civile edilizia popolare e viabilità è stato istituito un nuovo assessorato, affidato a Mauro Giuseppe Geroldi.

La carica di vicesindaco – come già stabilito in fase di revoca a Rava – viene coperta da Fabio Grassani, in passato segretario provinciale della Lega.

Giovanni Rossi

