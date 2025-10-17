Ultime News

Salute

Termine attività dottor Ankomah
nel Comune di Pescarolo ed Uniti

Dal 21 ottobre 2025, termina l’attività ambulatoriale del dottor Amos Ankomah nel Comune di Pescarolo ed Uniti.

Al fine di garantire la continuità assistenziale, il Dottor Stefano Baldini, incaricato provvisorio nei Comuni di Pieve d’Olmi e Isola Dovarese, a partire dal 22 ottobre 2025 svolgerà l’attività anche nel Comune di Pescarolo ed Uniti (Piazza Giuseppe Garibaldi 14).

I cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza del Dottor Stefano Baldini possono effettuare la scelta attraverso le consuete modalità.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA

DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA
Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra
Via San Sebastiano 14 – Cremona
Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura:
Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30
Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

PER E-MAIL
Scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it
Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono
Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale.
Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

PER INFORMAZIONI
Tel. 0372 408635 – 408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.
e-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

