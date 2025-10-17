Dal 21 ottobre 2025, termina l’attività ambulatoriale del dottor Amos Ankomah nel Comune di Pescarolo ed Uniti.

Al fine di garantire la continuità assistenziale, il Dottor Stefano Baldini, incaricato provvisorio nei Comuni di Pieve d’Olmi e Isola Dovarese, a partire dal 22 ottobre 2025 svolgerà l’attività anche nel Comune di Pescarolo ed Uniti (Piazza Giuseppe Garibaldi 14).

I cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza del Dottor Stefano Baldini possono effettuare la scelta attraverso le consuete modalità.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA

DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA

Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra

Via San Sebastiano 14 – Cremona

Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura:

Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30

Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

PER E-MAIL

Scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono

Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale.

Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

PER INFORMAZIONI

Tel. 0372 408635 – 408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

e-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

© Riproduzione riservata