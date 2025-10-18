Il Comando provinciale dei carabinieri di Cremona, sabato 18 e domenica 19 ottobre, in occasione della manifestazione Petsfestival, ha allestito in Fiera uno stand informativo per una capillare campagna di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo, della violenza di genere, delle truffe agli anziani e degli stupefacenti.

La partecipazione dell’Arma e dei colleghi cinofili di Orio al Serio, nata in collaborazione con gli enti organizzatori, mira a sensibilizzare i visitatori sui pericoli del bullismo e delle droghe e a spiegare come difendersi nei casi di “codice rosso” e di truffe agli anziani, sfruttando l’importante occasione che prevede una grande affluenza di pubblico.

L’iniziativa ha fornito l’occasione per fare prevenzione, mostrando e spiegando il cosiddetto “Violenzametro“, test di autovalutazione che rileva il livello di violenza subita in un rapporto di coppia, ed il “Bullizzometro”, un innovativo test di autovalutazione pensato per aiutare i giovani a riconoscere segnali di violenza fisica e psicologica, sia nella vita reale che online. E’ stato anche fornito materiale divulgativo che, in maniera chiara e semplice, riporta i consigli utili per evitare di rimanere vittima delle truffe, tra i quali: attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, diffidare dalle apparenze, limitare la confidenza su internet.

Inoltre è stata l’occasione per parlare dell’uso di sostanze stupefacenti e dei rischi ad esso correlati, offrendo alle numerose persone presenti l’opportunità di vedere da vicino in che cosa consiste il prezioso lavoro svolto dai carabinieri del Nucleo cinofili. La mattina di sabato, infatti, è stata effettuata una dimostrazione dinamica: la ricerca di stupefacente all’interno di un’auto, cosa che ha messo in risalto le straordinarie capacità del cane «Leo», un labrador addestrato nella ricerca di sostanze stupefacenti sia in spazi aperti o chiusi che addosso alle persone.

Tutto è avvenuto alla presenza di tanti spettatori, fra cui molti giovani, a cui è stato ulteriormente ribadito il messaggio sul rischio per la salute a cui si espone chi fa uso di droghe – anche quelle cosiddette leggere – comunque in grado di creare assuefazione e, con il tempo, effetti negativi sulla psiche. Il tema ha creato grande curiosità fra i presenti che hanno posto delle domande al conduttore, non solo su quali siano i segnali che il cane invia al proprio conduttore per indicare l’eventuale presenza dello stupefacente, ma anche sul rapporto che si crea fra questi ed il proprio cane.

Lo stand, presente in entrambe le giornate della manifestazione, ha anche la funzione, visti i casi di furti e truffe commessi all’interno del polo fieristico durante altre manifestazioni, di aumentare il livello di sicurezza nel corso dell’evento. Infatti, i carabinieri, coadiuvati da personale in borghese, vigilano sul regolare svolgimento dell’evento, permettendo cosi a tutti di vivere al meglio le due giornate di svago e divertimento.

