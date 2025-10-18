Biathlon, Wierer “Non sono ancora in forma, ma per i Giochi c’è tempo”





MILANO (ITALPRESS) – “Non sono ancora in formissima ma abbiamo ancora un po’ di tempo. Ho bisogno di fare delle gare per entrare nel ritmo, poi si vedrà man mano come sto”. Lo ha dichiarato la biatleta azzurra Dorothea Wierer durante il Fisi Media Day. “Le Olimpiadi? Mancano un po’ di mesi, è quasi impossibile dire come starò ai Giochi. Prima servono le gare per capire cosa manca, ma sarà molto emozionante”, ha aggiunto la 35enne di Brunico, tesserata per le Fiamme Gialle. pia/mc/mca3

