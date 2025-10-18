Ultime News

18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
18 Ott 2025 Salvi per 80 centimetri:
25 anni fa la Grande Piena
18 Ott 2025 Viabilità e polemiche: il sindaco
"testa" il nuovo Largo Moreni
Video Pillole

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non possiamo sapere dove arriverà questa Nazionale, noi da tifosi abbiamo due sogni, il primo è quello di andare ai Mondiali e il secondo è di dare tantissimo in circostanze particolari. Penso che Gattuso e tutti i
giocatori abbiano dato un bel segnale, ma sanno benissimo che questo è un percorso che non può fermarsi qui”. Così Alex Del
Piero, in occasione dell’evento per il 50esimo anniversario della Niaf a Washington.

