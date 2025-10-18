Ultime News

18 Ott 2025 Animalisti: "no al ddl sparatutto"
Presidio davanti alla Prefettura
18 Ott 2025 Code agli ingressi di CremonaFiere:
parte bene il Pets Festival 2025
18 Ott 2025 Bando servizio noleggio con
conducente: assegnate 13 licenze
18 Ott 2025 Doppio open day al Campus del
Politecnico. E domenica il concerto
18 Ott 2025 Coltivazione illegale di Giacinto
d’acqua. Denuncia e maxi multa
Video Pillole

Due pusher in manette nel Milanese, sequestrati 200 kg di hashish

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati quindi tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associati al carcere di Busto Arsizio a disposizione della locale Procura. Sequestrati oltre 200 chili di hashish.

tvi/mca3 fonte video: Polizia di Stato

