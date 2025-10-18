Ultime News

18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
18 Ott 2025 Salvi per 80 centimetri:
25 anni fa la Grande Piena
18 Ott 2025 Viabilità e polemiche: il sindaco
"testa" il nuovo Largo Moreni
Fontana “Libertà e democrazia non sono scontate, vanno difese”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è intervenuto alla cerimonia di conferimento della medaglia d’oro al merito civile al Comune di Cavaso del Tomba (TV). “Sono onorato di aver partecipato oggi al conferimento della Medaglia d’oro al merito civile al Comune di Cavaso del Tomba, è stata per me una grande emozione – ha affermato Fontana -. Queste terre di valori profondi hanno combattuto per la libertà pagando un elevato tributo di sangue”.

(Fonte video: Camera dei Deputati)

