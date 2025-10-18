Sta per terminare il conto alla rovescia della Mezza Maratona Città di Cremona: sabato la consegna dei pettorali, con appuntamento dalle ore 15:00 alle 19:00 a palazzo comunale per tutti e all’Hotel Impero alle 19:30 per i top runner, domenica mattina il via con conseguente cambio della viabilità.

Durante la manifestazione, dalle ore 8.30 alle ore 12.40, sarà vietata la circolazione di qualsiasi veicolo lungo le vie coinvolte dal percorso di gara. Questi orari e arterie cittadine interessate dal passaggio degli atleti e quindi inibite al traffico:

Corso Vittorio Emanuele: chiusura dalle 8.30 alle 10.00 circa

Via Massarotti, Via Trebbia, Via Serio: 8.45 – 10.15 circa

Viale Po, Via Bordini, Lungo Po Europa, Via del Sale, Via Navaroli, Via Biazzi, Via Vittori, Via Portinari del Po, Via Fulcheria, Viale Po, Piazza Cadorna, Via del Vasto: 8.50 – 10.50 circa

Via Bissolati, Via Sant’Ombono, Via Ruggero Manna, Piazza San Paolo, Via Milazzo, Corso Garibaldi: 9.10 – 11.00 circa

Via dei Mille, Via Garibaldi, Piazza Fiume, Via Gradisca, Piazza Castello, Via Sabotino, Via Massarotti, Via Ghislieri, Via Piave, Via Zara, Via Montello: 9.10 – 11.10 circa

Viale Trento e Trieste, Via Geromini, Via Manzoni, Piazza Roma: 9.15 – 12.50 circa

Corso Mazzini, Via Gerolamo da Cremona, Piazza San Michele, Via Tofane, Piazza Libertà: 9.15 – 11.50 circa

Via Ghisleri, Via Giuseppina, Via Novati, Via Fontana, Via Brenti, Via Dritta: 9.20 – 12.20 circa

Via Bosco, Via Poderetto, pista ciclabile del Bosco (strada comunale di Gerre de’ Caprioli): 9.25 – 12.00 circa

Via Mosa, Via Gaspare Pedone, Corso Pietro Vacchelli, Corso XX Settembre, Via Platina, Via XI Febbraio, Via Fabbrica del Vetro Vecchia, Via Manini, Via Aporti, Via Sicardo, Piazza del Comune: 9.30 – 12.40 circa.

