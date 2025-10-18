Milano Cortina, Brignone “Fiduciosa? Non lo so, vivo nel qui ed ora”





MILANO (ITALPRESS) – “Fiducia per le Olimpiadi? Non lo so, sto vivendo nel qui ed ora, non ho una risposta. È chiaro che sono fiduciosa, altrimenti non lavorerei come sto facendo adesso. Novembre sicuramente non mi vedrete”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone a margine del Fisi Media Day, a Milano. “Sto bene, mentalmente sono sempre stata bene, la mia gamba no, ha bisogno di guarire e lavorare ancora tanto, non ho mai perso la mia positività e la voglia di lavorare”. pia/mc/mca3

