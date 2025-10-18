Ultime News

18 Ott 2025 Parata di stelle all'Impero
per la Maratonina 2025
18 Ott 2025 Fermato in centro con la cocaina
La Locale arresta 22enne albanese
18 Ott 2025 Vaccini, non funziona il portale
I medici di base: "Inaccettabile"
18 Ott 2025 “Un mare di solidarietà”: incontro
su pace e diritti nel Mediterraneo
18 Ott 2025 Salvi per 80 centimetri:
25 anni fa la Grande Piena
Video Pillole

Napoli, sequestrata una discarica abusiva

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica, di un’area nel Comune di Cimitile (Napoli), utilizzata come discarica abusiva. L’amministratore unico della società sottoposta ad indagine è stato denunciato a piede libero.

tvi/mca3
fonte video: Carabinieri

© Riproduzione riservata
