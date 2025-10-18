Sala “Parlerò con Giuli su Beic e Museo della Resistenza”





MILANO (ITALPRESS) – “Oggi facciamo il punto su quello che stiamo preparando per le Olimpiadi ed è certamente anche l’occasione di parlare con il Ministro Giuli delle problematiche aperte che abbiamo. Noi abbiamo due problemi significativi: la BEIC e il Museo Nazionale della Resistenza. Aspettiamo dei fondi, ma non è solamente questa la questione perché l’altra è la governance per un istituto e l’altro e quindi potrà essere l’occasione anche di parlare di questo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento “Futura. Nuovi sguardi per la cultura” in corso al Teatro Alla Scala. “Ci servono una trentina di milioni alla Beic per completare il tutto, molto di meno sul museo della Resistenza. Potremmo fare due belle inaugurazioni prima della fine del mandato e prima delle elezioni politiche”, ha aggiunto. Tornando sul tema della governance, Sala ha sottolineato che “sulla Beic non abbiamo un presidente. Bisogna capire chi lo nomina: io sono molto aperto a ogni soluzione, non è che pretenda di mettere persone di mia fiducia, però il problema è che il presidente poi fa il paio con i componenti del Consiglio, quindi bisogna trovare persone di qualità. Molto banalmente, ma se non ci decidiamo le settimane passano”. xh7/tvi/mca3

© Riproduzione riservata