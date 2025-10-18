Il baratto al parco. Un pomeriggio di sole ha portato fortuna a questa bella iniziativa nel quartiere Villetta di Cremona che ha raccolto l’adesione di venti bambini con le rispettive famiglie e sette adulti, raddoppiando di fatto i numeri rispetto alla prima edizione.

Racconta Beatrice Baldricchi, presidente del Comitato di quartiere: “Si intitola Io non lo uso più, lo vuoi tu. È una seconda edizione perché la prima è andata molto bene, aveva coinvolto solamente i bambini, quest’anno anche gli adulti. Il baratto di giochi già usati, già utilizzati dai bambini: non è assolutamente previsto alcun tipo di uso del denaro, ma è incentivato anche il dono. Sono stati coinvolti i bambini ovviamente del quartiere, tramite le scuole, la scuola infanzia Villetta e la Bianca Maria Visconti, la scuola primaria, ma è aperto alla partecipazione di tutta la città e anche fuori città”.

Una scelta, quella del Parco Albero della Libertà non casuale, arrivata dopo le migliorie apportate all’area verde, grazie al comitato di quartiere e agli Amici di Gianni e Massimiliano con la donazione di un gioco inclusivo, la scuola infanzia dell’IC4 con la sistemazione delle panche. Presente anche la Croce Verde per avvicinare i bambini e offrire screening agli adulti.

Continua Baldricchi: “C’è un progetto continuo del quartiere, a volte un po’ silenzioso, nel senso che si scopre solo durante queste iniziative, ma che vogliono proprio accendere un po’ una luce bella sui quartieri. Dai quartieri, così come dai bambini, può nascere molto”.

© Riproduzione riservata