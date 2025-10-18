Due comunità si sono strette attorno alla famiglia di Fiorenzo Gandolfi, morto a 76 anni lo scorso mercoledì in un sinistro stradale a San Daniele Po: quella di Cingia de’ Botti dove Fiorenzo viveva e quella di San Daniele Po, dove non solo Fiorenzo ha perso la vita ma dove prima della pensione aveva lavorato in una cava di terra a Isola Pescaroli.

Due paesi, l’alfa e l’omega di Fiorenzo, stretti attorno alla moglie Elda, ai figli Mariangela e Davide, al fratello Antonio, ai parenti e agli amici, tanti quelli che costellavano la vita di Fiorenzo. A don Eugenio Trezzi il difficile compito dell’omelia.

Fiorenzo è stato ricordato da tutti come persona volonterosa e generosa, di una generosità vera, che non cercava mai di apparire dietro l’aiuto che spesso – magari sotto forma di un passaggio in auto verso un ambulatorio per le persone anziane – sapeva dare.

G.G. (video Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata