Ultime News

19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
19 Ott 2025 Nuovo Campus Città di Cremona:
grande afflusso per l'open day
19 Ott 2025 Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate
19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
Video Pillole

Allegrini “Continuare a coltivare legame profondo Italia-Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ molto importante continuare a coltivare il rapporto tra Italia e Stati Uniti, perché sono due pilastri del mondo occidentale, collegati. Ci sono più di diciassette milioni di italiani in questo paese tutti fieri delle loro origini italiane”. Lo ha detto il presidente della Niaf, Robert Allegrini, a margine della cerimonia per il 50º anniversario della NIAF e della terza edizione degli Italpress Awards.
(ITALPRESS).
abr/mrv/xp6/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...