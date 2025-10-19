Video Pillole
Convention Fdi a Catania, La Russa “So che state lavorando bene”
CATANIA (ITALPRESS) – “So che state lavorando molto bene e che c’è in tutti la volontà di fare passi avanti nel nome di Fratelli d’Italia e sotto la guida di Giorgia Meloni”. Queste le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un videomessaggio inviato alla convention di Fratelli d’Italia “Patrioti in Comune”, a Catania.
xo1/mgg/mca3 (fonte video: Senato)
