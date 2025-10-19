Ultime News

19 Ott 2025 Mezza di Cremona da record
promossa dai neo campioni italiani
19 Ott 2025 Nicola: "Con l'Udinese serviranno
coraggio e organizzazione"
19 Ott 2025 Nuovo Campus Città di Cremona:
grande afflusso per l'open day
19 Ott 2025 Tragico incidente in A21:
due vittime carbonizzate
19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
Video Pillole

Eni, Margheri “Negli Usa una storia di relazioni in crescita”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una storia di relazioni in crescita, Eni è oggi negli Stati Uniti una delle voci riconosciute del sistema italiano. L’Italpress ne ha parlato con Marco Margheri, responsabile Pubblic Affairs in Usa di Eni, a margine degli Italpress Awards, il premio che annualmente l’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino assegna negli Stati Uniti a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo
