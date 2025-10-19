Eni, Margheri “Negli Usa una storia di relazioni in crescita”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una storia di relazioni in crescita, Eni è oggi negli Stati Uniti una delle voci riconosciute del sistema italiano. L’Italpress ne ha parlato con Marco Margheri, responsabile Pubblic Affairs in Usa di Eni, a margine degli Italpress Awards, il premio che annualmente l’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino assegna negli Stati Uniti a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo

