Ultime News

19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Video Pillole

Italpress Awards, Borselllino “Iniziativa che cresce anno dopo anno”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono molto soddisfatto di questa terza edizione degli Italpress Awards che si sono svolti per il secondo anno consecutivo a Washington nell’ambito del gala della NIAF. Quest’anno ricade il 50º anniversario e in occasione di questo importante evento che la NIAF festeggia qui a Washington abbiamo premiato 10 eccellenze italiane: dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè al presidente della Regione Lazio Rocca e a tantissimi altri imprenditori nel mondo del turismo e dell’impresa e delle istituzioni. Ringrazio anche il ministro Santanché per aver partecipato e al nostro evento e ringrazio tutte le autorità e i deputati italiani, gli eurodeputati che hanno voluto testimoniare con la loro presenza un premio che continua a crescere anno dopo anno. L’appuntamento è nuovamente sempre a Washington insieme a Niaf per la quarta edizione.
abr/mrv/xp6/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...