19 Ott 2025 Half Marathon, 150 runners
in rosa per sostenere Aido
19 Ott 2025 Mezza Maratona: trionfo e record
per il burundese Ntakirutimana
19 Ott 2025 Mezza Maratona donne: vince
Rahel Daniel Ghebreyohannes
19 Ott 2025 Musica e intelligence: incontro
il 22 ottobre in biblioteca
19 Ott 2025 Allo Zini una targa per commemorare
Carla Bonazzoli, storica custode
Italpress Awards, Lalli “Orgogliosa di ricevere questo premio”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ un grande orgoglio ricevere questo premio perché è un riconoscimento all’attività di Federturismo di cui sono presidente e dell’importanza di promuovere l’Italia nel mondo. e poi vederla riconosciuta anche in un giorno particolare che è quello del 50º del NIAF, proprio perché il NIAF ha un ruolo importantissimo nei rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti e nel mantenerli vivi. Gli Stati Uniti sono per noi iun mercato importantissimo di turismo e sono la ragione per la quale il nostro turismo è anche molto ricco. Quindi noi ci teniamo moltissimo e per me oggi è veramente un orgoglio ricevere questo premio”. Lo ha detto il presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, premiata agli Italpress Awards.
